وزارة الصحة: لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل القائم حول الإصابة بالعدوى، في أثناء التبرع بالدم، الذي انتشر خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى في أثناء التبرع بالدم، مشيرة إلى أن أدوات التبرع تستخدم مرة واحدة فقط لكل متبرع.

وأضافت الوزارة أنه يتم تعقيم مكان دخول الإبرة في يد المتبرع جيدا، وتنظيف وتعقيم المكان بين كل متبرع وآخر، مشيرة إلى إمكانية التسجيل كمتبرع بالدم من خلال www.facebook.com/donateblood، أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.

وزارة الصحة: 5 فوائد صحية للتبرع بالدم

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 فوائد صحية للتبرع بالدم، منها تقليل مخاطر الإصابة "بأمراض القلب والجلطات، وبمرض السرطان"، وتنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وأيضا الاطمئنان على صحة المتبرع، وإنقاذ حياة الآخرين.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد شاركت في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ إذ تلقت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية)، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس، والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر مع 100 دولة حول العالم في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد؛ إذ تشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج الأمصال من خلال تلك التجارب التى أطلق عليها "لأجل الإنسانية"، وتتم في 4 دول عربية، وتحقّق سابقة جديدة، من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر).

وأشارت الدكتوره هالة زايد إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوثا على مستوى العالم، وأجريت على حوالي 40 ألف حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، لافتة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف شخصا.