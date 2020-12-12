الكهرباء: مراجعة الخطوط والشبكات لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار

استعدت القطاعات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد طبقا لتنبوأت خبراء هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وبعض المناطق من السواحل الغربية، إضافة إلى أي نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق "مطروح وسيوة وسيدي براني".

ورفعت جميع القطاعات حالة الطوارئ بأعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب المياه في حالة سقوط أمطار شديدة.

إجراءات مواجهة سقوط الأمطار المتوقعة

واتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية عددا من الإجراءات لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة من خلال:

- تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف سواء غرف عمليات مركزية بجميع شركات التوزيع وشركات النقل.

- مراكز تحكم خاص بمركز التحكم القومي لمتابعة دقيقة لكل ما يحدث من أعطال مفاجئة.

- تطوير شبكات النقل والتوزيع لمواجهة أي عطل في دائرة من الدوائر يوجد البديل.

- التنسيق مع المنشآت الحيوية وإمدادها بمولدات الطوارئ.

- التنسيق مع جميع الجهات المعنية المسؤولة عن الأرصاد.

- تعليمات لكل رؤساء شركات النقل والتوزيع بإصدار إجراءات فورية بمراجعة الخطوط والشبكات استعدادًا لأي سيول أو أمطار خلال فصل الشتاء.

مراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع الشركات بدأت تستعد لمواجهة تقلبات الطقس وتم عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية، وذلك من تقطيع أفرع الأشجار المتداخلة ومعالجة النقاط الساخنة وإعادة شد موصلات وإعادة تربيط المناولات ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار والسيول وأسقف الأكشاك، لافتا إلى أنه تم الاستعداد بالمهمات اللازمة لمواجهة ظروف طارئة وتدعيمها بمهمات السلامة والصحة المهنية وإخطار المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحلية بمراجعة توصيلهم بالإنارة العامة لتجنب الصعق لأي مواطن.

عدم الاقتراب من المهمات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار

وحذر "حمزة" المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة حرصًا على سلامتهم والتوجه بالاتصال سريعا على رقم 121 يتلقى أي شكاوى من خط أرضي أو محمول على مدى 24 ساعة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.