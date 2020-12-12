تسجيل مسرب لـ"بن علي": ضميري مرتاح.. والنهضة اعتدت بالنار على تونسيين

كشف تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ومحاميه، عن موقفه من بعض الاتهامات التي لاحقته بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه، مؤكدًا أن "ضميره مرتاح"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال بن علي في التسجيل: "لم يسبق أن أعطيت تعليمات لتعذيب مواطنين أو قتل سياسيين"، مضيفًا "إنه لم يوقع طيلة 23 سنة من حكمه إلا على تنفيذ حكم وحيد بالإعدام، وذلك ضد سفاح قتل 14 طفلًا بمحافظة نابل شمال البلاد"، وفق قوله.

وشدد الرئيس التونسي الراحل: "أنه لم يتم قتل أي شخصية سياسية في عهده"، منوهًا في المقابل إلى "أنه حرص على توفير الحماية السرية للمعارضين له".

واعتبر "بن علي"، أن كل المشاركين والحاضرين في ما وصفه بمسلسل "رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين"، معروفون وحافظون لدروسهم، مطلقا عليهم "مجموعة البحيري والمكي"، القياديين في حركة النهضة.

وذكّر الرئيس الراحل، حركة النهضة الإخوانية باعتدائها "بالنار والزجاجات الحارقة ضد تونسيين" في إشارة إلى الحادثة الإرهابية التي حدثت بباب سويقة بالعاصمة سنة 1991.

يذكر أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، توفي في السعودية عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، وحكم بن علي تونس 23 عاماً بعد انقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.