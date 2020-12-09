حياة كريمة: توجيه رئاسي جديد بتطوير ألف قرية بها 18.5 مليون مواطن

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن التوجيه الرئاسي الجديد، الذي سينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بخصوص "حياة كريمة"، يتضمن تطوير ألف قرية متواجدة في 50 مركز إداري بـ23 محافظة، ويحيا فيها ما يقرب من 18.5 مليون مواطن.

وأضاف "جاد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ما يجري التخطيط له، هو الاستمرار في التدخلات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، والمستمرة من العام المالي 2019/2020، كما أن العمل مستمر بها وتشمل تطوير 375 قرية.

وأوضح أن تلك المشروعات، يتم فيه العمل بناء على 3 أنواع من التدخلات، على مستوى البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والمدارس والوحدات الصحية، وتدخلات أخرى لها علاقة بالتنمية الاقتصادية عبر توفير فرص عمل لآلاف العمالة غير المنتظمة في تلك المشروعات الإنشائية، أو إقامة مشروعات إنتاجية مدره للدخل: "التدخلات التي تهدف الفئات الأولى بالرعاية، مثل سكن كريم والدعم النقدي".

وأكد أن المخطط له في الـ1000 قرية الجديدة، هو تنفيذ تلك التدخلات، إضافة إلى تدخلات أخرى، تم التوجيه بها مثل إضافة توصيلات الغاز الطبيعي لمشروعات البنية الأساسية، وإقامة مجمعات للتنمية الاقتصادية، ومجمعات حرفية في القرى المستهدفة: "بنزود عدد التدخلات علشان تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهوم أشمل".

وأشار إلى أن الفترة الحالية، هي فترة الدراسات والعمل بسرعة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن الرئيس لا يسمح بإطالة الأمد الزمني للمشروعات مثلما كان يحدث من قبل، وتم البدء في ذلك وهناك توجيه بأن تلك المشروعات يتم الانتهاء منها في فترة عام.