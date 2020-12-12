تعيين 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المنيا

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 13 شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 2187 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن استخراج 1320 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 41 منحة زواج ووفيات، و8 عمليات جراحية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوى العاملة، إنَّه في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت خلال شهر نوفمبر الماضي على 443 منشأة، فضلا عن شن 14 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 169 محضراً سلامة وصحة مهنية و24 حالة غلق إداري و15 ندوات توعية، فضلاً عن بحث 76 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد فتشت المديرية بالتفتيش على 1097 منشأة دورى وحملات يعمل بها 1551 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 47 شكوى عمالية ، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وإحالة 17 شكوي منها للقضاء، و 21 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، تمّ تنفيذ 8 دورات بمركز التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة وتصميم الأزياء، وصيانة الحاسب الآلي، والجرافيك، كما تمّ تنفيذ 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة وكهرباء المنازل.

وفي مجال إصدار تراخيص عمل الأجانب، أصدرت المديرية 3 تراخيص عمل الأجانب من خلال الوحدة التابعة للمديرية، كما تمّ تحرير 14 محضراً لأجانب يعملون في شركة القناة بملوي.