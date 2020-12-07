رئيس "اتحاد الكتاب" يدشن اللجنة الثقافية ويعقد اجتماعا مع الأعضاء

اجتمع مساء اليوم، بمقر اتحاد الكتّاب الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتّاب مصر، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، مع أعضاء اللجنة الثقافية لاتحاد الكتاب.

ويعد هذا هو الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة مع رئيس الاتحاد، في إعلان رسمي لتدشين اللجنة وبدء نشاطها.

وتضمن الاجتماع، شرح رئيس الاتحاد لأهم المحاور والنقاط التي يجب أن تتضمنها فعاليات وأنشطة اللجنة، في تأكيد منه لأهمية الثقافة في الارتقاء بالمجتمع، وهو ما يستدعي ضرورة ربط الفعاليات بالهموم والاهتمامات اليومية للمواطن البسيط، بما يضمن الوصول لعقل وتفكير ذلك المواطن وتبادل التأثير والتأثر.

وأوضح أن ذلك هو الدور الحق للثقافة التي لا يمكن أن تكون فاعلة إذا ما ظلت هائمة في برجها العاجي.

كما تطرق الاجتماع، لتبادل الآراء والاقتراحات حول كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من استراتيجية لتفعيل عمل اللجنة.

واللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر، جرى تدشينها برئاسة الكاتبة والقاصة منى ماهر، وعضوية كل من عمر القيصر، الكاتبة ضحى عاصي، الكاتبة الصحفية سمية عبدالمنعم.

وكان مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر، اعتمد نتيجة الجوائز لعام 2020 كالآتي:

أولا: جوائز التميز وقيمة كل منها 10.000 جنيه:جائزة النقد الأدبى فاز بها الدكتور شعبان عبد الحكيم، حلمي القاعود.

جائزة الرواية فاز بها محمود عوض عبد العال، مصطفى نصر.

جائزة الشعر فاز بها الدكتور عبد الحميد محمود في شعر الفصحى، الشاعر السعيد قنديل شعر العامية.

ثانيا : جوائز الاتحاد وقيمة كل منها 10000 جنيه:

1ــ جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعر أحمد حسن محمد شاهين.

2ــ جائزة النقد الأدبي فاز بها الناقد محمد شوقي عبد الحميد.

3ــ جائزة القصة القصيرة فازت بها آمال محمد الميرغني.

4ــ جائزة شعر العامية فازت بها الشاعرة سهير محمد متولي عوض.

5ــ جائزة الرواية فاز بها الروائي محمد سعيد أبو اليزيد شهاب.

6ـــ جائزة أدب الأطفال فازت بها هجرة محمود الصاوي

الجوائز الخاصة جاءت كالآتي:

1- جائزة المرحوم يوسف أبو رية "وقيمتها 5000 جنيه"، فازت بها عبير مرسي علي.

2- جائزة الشاعرة نوال مهنى "وقيمتها 10000 جنيه"، فاز بها الشاعر محمد حافظ حافظ محمد، وقد تم حجب جائزة المرحوم الدكتور عبد الغفار مكاوي، جائزة الروائي بهاء طاهر، جائزة الأديب محمد سلماوي، جائزة الناقد الدكتور حسن البنداري، جائزة الشاعر أحمد فضل شبلول، حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة فب حالة العمل المفرد وهي نسبة الـ85% وفق قرار مجلس الإدارة.