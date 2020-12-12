ماس كهربائي يشعل النيران في سيارة شرطة بأسيوط

تسبب ماس كهربائي في إشتعال النيران بسيارة شرطة تابعة لقطاع الأمن المركزي بمديرية أمن أسيوط، وجرى إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرة أول أسيوط، بوصول بلاغا باندلاع حريق بسيارة شرطة تابعة لقطاع الأمن المركزي.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين اندلاع الحريق في سيارة شرطة تابعة لقطاع الأمن المركزي رقم 14/5873، عند تقاطع المستشفيات بحي غرب.

وأخمدت النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون خسائر بالأرواح، وتبين من خلال الفحص أن ماس كهربائي سبب اندلاع الحريق بالسيارة.

وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.