افتتاح 3 مشروعات في مطروح بمناسبة العيد القومي للمحافظة

يفتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، 3 مشروعات في مدينة مرسى مطروح، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يحمل رقم 105.

وقال "شعيب" إنه سيفتتح كل من مستشفى "النساء والتوليد والصحة الإنجابية، والأطفال التخصصي" بمطروح، بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير الشامل لهما، بالإضافة إلى أعمال تطوير محكمة مرسى مطروح الابتدائية القديمة، وسط مدينة مرسى مطروح.

ووضع "شعيب" حجر أساس 3 مشروعات في قطاعي التعليم والنقل والمواصلات، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي تنظمه، ويستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وتتضمن المشروعات وضع حجر أساس "المدرسة اليابانية بمنطقة الكيلو 7 بحى الشروق، ومدرسة حدائق مطروح بمنطقة الخروبة في مدينة مرسى مطروح، وكوبرى السلام".

وينطلق الاحتفال الرسمي للعيد القومى بمطروح، الثلاثاء المقبل، بإيقاد الشعلة أمام الديوان العام للمحافظة، والاتجاه إلى الساحة الرياضية بمركز شباب مطروح، التي ستعرض إنجازات المحافظة التنموية في القطاعات على مدار عام كامل، يعقبه عروض فنية ورياضية وتكريم للمتميزين من أبناء مطروح في المجالات المختلفة.

كما ستقيم جميع مدن المحافظة في التوقيت ذاته، احتفالات بالعيد القومي للمحافظة، تقاد فيه الشعلة مع رفع الأعلام، وتنظيم أنشطة رياضية، مع تخصيص الحصة الأولى بالمدارس عن احتفالات ذكرى انتصارات معركة وادي ماجد.

وتشارك إذاعة مطروح من خلال برامجها وفقراتها طوال الأسبوع، وخاصة يوم 15 ديسمبر، عن الاحتفالية وجهود تنمية المحافظة، ويقام على هامش الاحتفالات حفل للزفاف الجماعي لشباب مطروح، بحديقة كليوباترا.

ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة على الهواء مباشرة من مسجد أولاد دغيم بسيدي عبدالرحمن بالعلمين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

كما سيفتتح محافظ مطروح، عدة مشروعات بمناسبة الاحتفالات، من بينها سوق مدينة سيدي براني الحضاري الجديد، ومركز رعاية أطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح، وأعمال تطوير مكتبة مصر العامة بالمحافظة.