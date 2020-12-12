التعليم العالي: عقدنا 250 ندوة بالجامعات لتنمية الحس الاجتماعي للطلاب

كشف الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والمشرف على انتخابات الاتحادات الطلابية، أن الغرفة المركزية المكلفة بمتابعة أعمال الانتخابات بالتنسيق مع الجامعات المختلفة لم ترصد أي مشكلات بشأن أعمال التقديم لها الخميس الماضي، لافتا إلى أن غداً الأحد سيتم الإعلان عن الكشوف المبدئية لها.

وأضاف عبداللطيف، لـ"الوطن"، أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات وعدد من الجهات المختلفة بالدولة مثل وزارات الثقافة والآثار والإعلام والسياحة والتربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، بدأت منذ الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، تطبيق وتنفيذ برنامج الاستراتيجية الوطنية للولاء والانتماء، وذلك من خلال تنفيذ 250 ندوة ثقافية في التيرم الأول بمختلف الجامعات، موضحاً أنها بدأت بالفعل، أبرزها الـ8 ندوات التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي بشأن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

تنمية الوعي والانتماء للطلاب

وتابع مستشار وزير التعليم العالي، أن الهدف من الاستراتيجية هو تنمية الوعي والانتماء للطلاب والتعريف بمفهوم الأمن القومي.

وأكد أن الجامعات نجحت في إتمام أكثر من 50% من مخطط الندوات المقرر تنفيذها خلال التيرم الأول، والوزارة تتابع ما تنفذه الجامعات في هذا الشأن بهدف رفع الوعي وتنمية الحس الاجتماعي لدى الطلاب.