التعليم العالي: وصلنا لمنتصف ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لم تصل حتى الآن للنسب المرتفعة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للموجة الثانية مقارنة بأعداد المصابين بمراحل الموجة الأولى.

وأضاف حاتم، لـ"الوطن"، أن مصر تشهد حالياً منتصف الموجة الثانية لكورونا، والأعداد في تزايد، لافتا إلى أنه لو تم عمل مقارنة بنسب الأعداد المتزايدة يومياً في مصر مقارنة بالدول الآخرى نجد أن مصر في معدل حالات الإصابة بالمرض قليلة، وأعداد حالات الوفاة والحالات الموجودة بالرعاية المركزة قليلة مقارنة بالنسب التي كانت في الموجة الأولى.

وأكد أن هناك تنسيقا تاما بين اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، ووزارة الصحة المصرية فيما يتعلق بمتابعة الاستعدادت وتجهيزات المستشفيات الجامعية وغيرها، ومراقبة نسب الإشغالات ووضع الخطط والاستراتيجات بشأن الاستعداد لأي زيادات في الأعداد، فضلاً عن متابعة التحديثات للبروتوكولات العلاجية للمرض.

وناشد حاتم المواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتعقيم الدوري للأسطح واستعمال متعلقات شخصية في الطعام والشرب.

وأكد حاتم أن الشيشة تساهم في انتقال عدوى كورونا، والعديد من الأمراض التي تتعلق بالجهاز التنفسي، مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن جميع الأماكن المخالفة لتوجيهات وتعليمات الحكومة بشأن منع الشيشة بمختلف أنواعها.