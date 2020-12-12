اعتذار وتعهد وإنذار.. كيف انتهت أزمة ريهام سعيد مع صيد الثعالب؟

على مدار ما يقرب من أسبوع أثار برنامج "صبايا الخير"، الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة "النهار"، في حلقته الثانية عن صيد الثعالب، ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت الأزمة باعتذارين لريهام سعيد أمام المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، وتعهد بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وأخيرا إنذار من قبل النقابة.

وبدأت الأزمة بحالة من الاستياء لدى البعض بسبب ما اعتبروه إساءة للحيوان في مناقشة طريقة صيد الثعالب، مما دفع إدارة القناة إلى إعلان حذف الحلقة من على اليوتيوب، ثم قرر الأعلى للإعلام وقف البرنامج والتحقيق فيما تم بثه، كما قررت نقابة الإعلاميين التحقيق مع ريهام سعيد.

وبعد انتهاء التحقيق قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموافقة على إعادة بث برنامج صبايا الخير التي تقدمه ريهام سعيد على فضائية قناة النهار، كما ألزم المجلس ريهام سعيد بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه.

ونص خطاب المجلس الموجه لقناة "النهار" على الآتي: "بالإشارة إلى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 82 لسنة 2020 بشأن منع بث برنامج صبايا الخير المعروض على قناة النهار الفضائية بشأن إنتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس بشأن البرنامج المشار إليه، أتشرف بالإحاطة أن التحقيقات بِان البرنامج المذكور قد انتهت اليوم ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالإعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج وبشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين".

من جانبه، أصدر نقيب الإعلاميين اليوم، القرار رقم 23 لسنة 2020، الذي يقضي بإنذار ريهام سعيد، بعدم تكرار تلك المخالفات، والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ونص القرار على السماح لها بممارسة النشاط الإعلامي.

وجاء قرار نقيب الإعلاميين، بعد مثول ريهام سعيد للتحقيق الثلاثاء الماضي بمقر النقابة، وتقديمها لاعتذار رسمي عما بدر منها، سواء لجمعيات الرفق بالحيوان أو الجمهور بصفة عامة والتزامها المهني في القادم، بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.