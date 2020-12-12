عاجل.. المباحث تحدد 3 متهمين بالاعتداء على أيمن يونس

قالت مصادر أمنية إن المباحث حددت 3 متهمين في واقعة الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الانتهاء من مراجعة الكاميرات وسماع أقوال "يونس" الذي أدلى بأوصاف المتهمين وملامح وجوههم بعد أن تأكد من رؤيتهم بشكل تام خلال الاعتداء عليه وإلقاء الطوب والحجارة عليه خلال سيره بسيارته في 6 أكتوبر للذهاب لأداء صلاة الجمعة.

وأوضح المصادر أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة ملاكي وعندما هدأت سيارة أيمن يونس مروا بجانبه وعندما شاهدوه وتأكدوا من شخصه وهو يقود سيارته وزجاج السيارة مفتوحًا قاموا برشقه بالحجارة فأسرع إلى غلق زجاج السيارة وواصل المتهمين إلقاء الحجارة حتى تحطم الزجاج وتسبب تطاير بقايا الزجاج في إصابته بجروح في الوجه والرقبة.

وخلال 30 دقيقة شرح أيمن يونس تفاصيل الحادث أمام فريق البحث الجنائي الذي انتقل إلى مكان الحادث عقب تداول صور واقعة الاعتداء عليه على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن رشق الحجارة والطوب تسبب في تحطيم زجاج سيارته وتطاير قطع الزجاج عليه، ما تسبب في إصابته بجروح في الرقبة والوجه، وأنه أسرع بغلق زجاح السيارة والاحتماء بها، قبل أن يتعرض للرشق بالحجارة بشكل مباشر.

وتحدث أيمن يونس، للفريق الأمني، عن أوصاف المتهمين وأعمارهم التقريبية وملامح وجوههم، وما دار بينهم، قبل الاعتداء عليه، مؤكدا أنه كان يتحدث معهم بشكل طبيعي عندما سألوا عن أحوال فريق الكرة الأول بالنادي والأزمات التي يمر بها، وفجأة اعتدوا عليه بالضرب والرشق بالطوب والحجارة.

وتابع "يونس" أن مجموعة من الجماهير تجمعت حوله بعد الصلاة، وهو داخل سيارته، للحديث عن أحوال فريق الكرة بالنادي الأبيض، حيث تحدث معهم بشكل طبيعي، وفجأة أخرج هؤلاء الأشخاص قوالب طوب وشرعوا في الاعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

وأوضحت المصادر أن الكاميرات أظهرت 3 أشخاص يلقون الحجارة على يونس داخل سيارته بعدما كان يتحدث معهم قبل لحظات من الاعتداء عليه وأنه أسرع في غلق زجاج السيارة والاحتماء داخلها من الضرب.

وتصاعدت الأمور داخل القلعة البيضاء، أمس الخميس، بعد تدشين جماهير نادي الزمالك هاشتاج بعنوان "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واحتوى الهاشتاج على أكثر من 20 ألف تغريدة، عبر خلالها محبو الأبيض عن غضبهم من تواجد اللجنة الحالية بالقلعة البيضاء، عقب البيان الذي صدر من اللجنة من أجل توضيح الموقف المالي الخاص بالنادي قبل بدء الموسم الجديد.

ووسط كل الأزمات يستعد فريق الكرة بالزمالك، لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز.