في عيد مطروح القومي.. 5 معلومات عن معركة وادي ماجد في ذكراها الـ105

تستعد محافظة مرسى مطروح، لتنظيم مهرجان الخيول بمنطقة وادي ماجد، تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق ذكرى انتصارات معركة وادي ماجد المجيدة، التي تحل ذكراها الـ105 في 15 ديسمبر الجاري.

ونظرا للإجراءات الاحترازية ضد وباء الكورونا، تقرر الاكتفاء بإشعال الشعلة أمام مبنى المحافظة، وإجراء بعض الافتتاحات الهامة، لبعض المشروعات الخدمية، ووضع حجر الأساس لبعض المشروعات الجديدة التي ستنفذها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

ويرصد الوطن أبرز معلومات عن هذه المعركة التاريخية:

1- معركة ناضل فيها أهالي مطروح ضد العدو الإنجليزى وهزموهم.

2- دارت رحاها في صحراء مطروح، في أول طريق "مطروح- السلوم" بين قبائل مطروح، ومعهم بعض ضباط الجيش المصري، يقودهم محمد صالح حرب باشا، ضد الجيش الإنجليزي.

3- ونشبت المعركة بسبب محاولة الإنجليز إقامة منطقة عازلة بينهم وبين الطليان في ليبيا، وإصدار الأوامر لقبائل أولاد علي بالانسحاب لشرق مدينة الحمام، وتضييق الإنجليز الخناق على الرموز العربية المتمركزة حول مطروح لمقاومة الطليان في ليبيا، وحالة الكراهية التي ملأت نفوس المصريين تجاه الإنجليز بعد إعلان الحماية البريطانية على مصروقيام الإنجليز بقطع طرق وصول الإمداد والتموين والمتطوعين من مصر عبر الصحراء الغربية.

4- تولى قيادة قبائل مطروح فى معركة وادى ماجد، التي وصفها أهالي مطروح بالثورة المسلحة ضد المستعمر الإنجليزي، مجلس قيادة المجاهدين، وكان عبارة عن شيوخ من القبائل المجاهدة.

5- ضم مجلس قيادة المجاهدين: