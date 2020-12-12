في عيد مطروح القومي.. 5 معلومات عن معركة وادي ماجد في ذكراها الـ105
كتب:
محمد بخات
06:23 م | السبت 12 ديسمبر 2020
مهجران خيول بمطروح
تستعد محافظة مرسى مطروح، لتنظيم مهرجان الخيول بمنطقة وادي ماجد، تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق ذكرى انتصارات معركة وادي ماجد المجيدة، التي تحل ذكراها الـ105 في 15 ديسمبر الجاري.
ونظرا للإجراءات الاحترازية ضد وباء الكورونا، تقرر الاكتفاء بإشعال الشعلة أمام مبنى المحافظة، وإجراء بعض الافتتاحات الهامة، لبعض المشروعات الخدمية، ووضع حجر الأساس لبعض المشروعات الجديدة التي ستنفذها المحافظة خلال الفترة المقبلة.
ويرصد الوطن أبرز معلومات عن هذه المعركة التاريخية:
1- معركة ناضل فيها أهالي مطروح ضد العدو الإنجليزى وهزموهم.
2- دارت رحاها في صحراء مطروح، في أول طريق "مطروح- السلوم" بين قبائل مطروح، ومعهم بعض ضباط الجيش المصري، يقودهم محمد صالح حرب باشا، ضد الجيش الإنجليزي.
3- ونشبت المعركة بسبب محاولة الإنجليز إقامة منطقة عازلة بينهم وبين الطليان في ليبيا، وإصدار الأوامر لقبائل أولاد علي بالانسحاب لشرق مدينة الحمام، وتضييق الإنجليز الخناق على الرموز العربية المتمركزة حول مطروح لمقاومة الطليان في ليبيا، وحالة الكراهية التي ملأت نفوس المصريين تجاه الإنجليز بعد إعلان الحماية البريطانية على مصروقيام الإنجليز بقطع طرق وصول الإمداد والتموين والمتطوعين من مصر عبر الصحراء الغربية.
4- تولى قيادة قبائل مطروح فى معركة وادى ماجد، التي وصفها أهالي مطروح بالثورة المسلحة ضد المستعمر الإنجليزي، مجلس قيادة المجاهدين، وكان عبارة عن شيوخ من القبائل المجاهدة.
5- ضم مجلس قيادة المجاهدين:
- المجاهد حسين العاصي، والمجاهد الشيخ صالح بوزريق العشيبي، وعلي ارحيم المالكي، من قبيلة علي الأحمر.
- المجاهد الشيخ فرج زهيويق والمجاهد ختال العلواني الفردي والمجاهد حميده عطيوه الفردي والمجاهد عوض خميس الصنقري والمجاهد عبد العزير بوطيب العميري والمجاهد محجوب عبد المولى العميري، من قبائل صنقر وأولاد خروف "علي أبيض".
- المجاهد العمدة محمد راغب الدربالي والمجاهد إبراهيم بوزعلوك والمجاهد نوح العكش، من قبيلة الجميعات.
- المجاهد مطرود بساط بوعثمان المحفوظي والمجاهد لوجلي سحنون القطيفي والمجاهد الشيخ محمد بوالعرويه الحنّوني المحفوظي، والمجاهد رحومة قوية السمالوسي وتساندهم قبائلهم.