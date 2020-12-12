رئيس "الإعلام الرياضي": تعيين بدلاء للأعضاء المستقيلين من اللجنة

قال أسامة أبو زيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إنه تمت الموافقة على طلب الاستقالة الذي تقدم به 3 من أعضاء اللجنة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في تشكيل اللجنة لتعيين بدلاء لمن تقدموا باستقالاتهم.

وحول اتهام أعضاء اللجنة المستقيلين بعدم فاعلية اللجنة أشار أبو زيد في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن مبادرة نبذ التعصب فكرة اللجنة بالأساس حيث تم اقتراح تدشين مؤتمر كبير بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والعديد من الشخصيات الرياضية، موضحا أن الفكرة تتناسب مع بداية الموسم الرياضي ومع بطولة العالم لكرة اليد، وأن كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام، تبنى الفكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وانفردت "الوطن" بنشر خبر استقالة 3 أعضاء بلجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي قالوا فيها "نعتذر عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة لعدم فاعليتها وانقطاع أنشطتها واجتماعاتها، ونتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد، مقدمه كمال الدين رضا، سامي عبدالفتاح، صلاح دندش".

أسامة أبو زيد لـ"الوطن": مبادرة نبذ التعصب فكرة اللجنة.. ورأينا استشاري للمجلس وغير ملزم

وقال رئيس اللجنة: "كل التنسيق من البداية للنهاية بيني وبين كرم في كل الخطوات حتى الضيوف الذين كان يوجه لهم الدعوة من خلال اللجنة"، لافتا إلى أن هناك اجتماع مع الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال الفترة المقبلة بحضور بعض المندوبين بوزارة الشباب والرياضة الذين اختارهم الوزير لمزيد من التفعيل لمبادرة لا للتعصب، وتابع: "اللجنة لها دور مهم جدا وكان لها دور الفترة الماضية وسيكون لها دور الفترة المقبلة"، مؤكدا أن اللجنة دورها استشاري وقراراتها غير ملزمة للمجلس إذ لا بد من موافقة المجلس عليها.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين، هم سامي عبدالفتاح عامر هلال، الصحفي في المساء، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.