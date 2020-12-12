تجديد حبس زوجة "جزار كفر الشيخ" صاحبة الـ73 فيديو إباحيا 45 يوما

جددت محكمة كفر الشيخ الجزئية، اليوم، حبس "س.م"، صاحبة الـ73 فيديو إباحي، 45 يوما جديدة، بعد التجديد 15 يوما، أواخر نوفمبر الماضي، وعقب رفض طلب الاستئناف على حبسها منذ أيام.

وكان المستشار مصطفى القاضي، قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، قرر تجديد حبس المتهمة بالزنا، زوجة جزار كفر الشيخ، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، في أواخر نوفمبر، 15 يوما، بناءً على تعليمات المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

يذكر أن مباحث كفر الشيخ، قد أكدت في وقت سابق، صحة واقعة السيدة المتهمة بالزنا، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، مشيرة إلى أنها أنشأت حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وواتس أب"، وأساءت استخدامهما، بغرض التربح والحصول على أموال، نتيجة ممارسة الدعارة.