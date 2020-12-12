أولاد رجب لـ"الوطن": مبيعاتنا تراجعت 50% بعد شائعة القبض علينا

قال مصطفى رجب، صاحب محلات أولاد رجب، إن عملية البيع في المحلات تأثرات بنسبة 50% على مدار اليومين الماضيين، في كل الفروع، بسبب شائعة القبض عليه وأشقائه.

وشرح رجب لـ"الوطن" شكل التراجع متمثلا في تراجع البيع والشراء، فضلا عن سعي الموردين للحصول على مستحقاتهم المتأخرة ضمن التعاملات، إلى جانب البنوك.

وقال إنهم قادرين على الصمود اقتصاديا في وجه ما وصفه بـ"الهجمة"، التي تستهدف مجموعتهم الاقتصادية.

وأوضح أن لديهم 72 فرعا يحملون نفس العلامة التجارية، يعمل بها ما يقرب من 6 آلاف موظف.

بلاغ لمباحث الإنترنت لمروجي الإشاعة

كما أوضح أنهم يتعرضون لعملية ممنهجة تستهدفهم اقتصاديا واجتماعيا، بهدف "الشوشرة" على اسم المجموعة، مشيرا إلى أنه لا يعرف صاحب هذه العملية، لكنه أكد على أنهم سيلاحقونه قانونيا.

وقال مصطفى، أحد الشركاء الثلاثة في مجموعة، إنهم تقدموا ببلاغ لمباحث الإنترنت، ضد من قام بترويج هذه الشائعة، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية في سبيلها للقبض عليه.

وأكد رجب أنه وإخوته ليس لهم أي علاقة بجماعات سياسية أو دينية، وأنهم يقفون خلف الدولة المصرية وقياداتها.

كما أكد أنهم مجموعة عصامية بدأت من الصفر، حتى الوصول لامتلاك مجموعة المحلات الشهيرة.

وألقت الأجهزة الأمنية، قبل عدة أيام، القبض على مجموعة من رجال الأعمال، ضمت سيد السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة الإخوان، وصفوان ثابت، بتهمة دعم وتمويل جماعات إرهابية.

وأمرت الأجهزة الأمنية بحبس الثلاثة على ذمة التحقيقات، لحين الانتهاء منها.