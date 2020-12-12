مسيرة مراكب شراعية بالأقصر في اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة

احتفل التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية يوم 12 ديسمبر من كل عام، للالتفاف حول الدعوة لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع.

ويوافق هذا اليوم الذكرى السنوية للقرار التاريخي الذي اتخذته الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2012، وهو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتزين نيل الأقصر اليوم بأعلام التأمين الصحي الشامل، وبالدعاية الخاصة بالمشروع، وذلك من خلال مسيرة للمراكب الشراعية.

ونالت المسيرة إعجاب المواطنين والسائحين، الذين التقطوا صورا تذكارية للمسيرة التي انطلقت من أمام فندق ونتر بلاس وحتى منطقة الكرنك.

وقال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، مساعد وزير الصحة والسكان، في بيان صحفي اليوم، إن إدارة المشروع تواصل العمل على قدم وساق لإنجاز وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للمنظومة الجديدة في الأقصر، وفقا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة، إضافة إلى أنه جارِ العمل على إنهاء التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية لهذه المنشآت الطبية بالمحافظة، عبر إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والتابلت، وكافة التجهيزات الإلكترونية اللازمة للتأهيل، والقيام بأعمال التسجيل الإلكتروني، وميكنة الخدمة الطبية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.

وأضاف أنه من المقرر ضم 59 مركزا، ووحدة صحة طب أسرة، و7 مستشفيات إلى المنظومة الجديدة بالأقصر، يعمل منها 20 مركز ووحدة صحية و4 مستشفيات، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع بالمحافظة تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وتكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، علاوة على أنه جارِ عمليات التسجيل والفحص الطبي الشامل للمواطنين بالمنظومة في الأقصر، حيث تم تسجيل أكثر من 800 ألف مواطن حتى الآن بالمحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة فور تشغيلها، أي بما يعادل تسجيل أكثر من 57% من إجمالي سكان المحافظة بالمنظومة قبل تشغيلها، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيًا للثقة في المنظومة ونجاح تطبيقها في محافظة بورسعيد.

وأشار السبكي، إلى أنه جارِ أيضًا تلقي القوى البشرية، سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظة الأقصر، التدريبات اللازمة، كما سيتم توفير سكن للأطباء والتمريض المغتربين مجهز على أعلى مستوى لمقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية التابعة للمنظومة في الأقصر.