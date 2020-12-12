51 مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قبل قليل، تقرير معلوماتي "إنفوجراف"، عن تطبيق مصر لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع احتفال العالم اليوم بالذكرى الثالثة لليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة تحت شعار "حماية للجميع".

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الاحتفال بمرور عام على تطبيق منظومة "التأمين الشامل" في مصر، والتي أطلقت رسمياً عن طريق بطاقة الرقم القومي فقط، شريطة أن تكون سارية أو شهادة الميلاد للأطفال دون أي مستندات أخرى.

ومن المقرر أن تُطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على 6 مراحل، أولها تتضمن "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وأسوان"، بتكلفة إجمالية تُناهز 51 مليار جنيهاً، وسط مساعي لتأهيل المنشآت والمنظومة الصحية في المحافظات الباقية بالمرحلة الأولى حتى يتم إطلاق التشغيل الفعلي للمنظومة فيها، وسط ترحيب من منظمة الصحة العالمية لتلك الجهود، سعياً من الدولة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

واستعرض "معلومات الوزراء"، الإنجازات التي تحققت في منظومة "التأمين الشامل" خلال عام واحد فقط من إطلاقه، والتي جاءت كالآتي:

1- 3.4 ملايين فرد انتفعوا منها في محافظات المرحلة الأولى.

2- 51.115 مليار جنيه مصري تكلفة تطبيقها بمحافظات المرحلة الأولى.

3- تم ضم 9 مستشفيات و35 مركزًا في بورسعيد، و7 مستشفيات و59 مركزًا ووحدة صحية في الأقصر.

4- تم ضم 12 مستشفى و54 مركزًا في الإسماعيلية، و8 مستشفيات و22 مركزًا ووحدة صحية في جنوب سيناء.

5- تم ضم 11 مستشفى و112 مركزًا في أسوان، و6 مستشفيات و59 مركزًا ووحدة صحية في السويس.

6- بورسعيد هي أول محافظة تشهد التطبيق التجريبي للمنظومة.

7- 3 ملايين خدمة طبية قدمت في بورسعيد لـ 1.2 مليون فرد منذ يوليو 2019.

8- تغطي المنظومة داخل بورسعيد 95% من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.