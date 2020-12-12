ثعبان يهاجم سيدة في منزلها بالمنيا: سقطت من الأعلى جثة هامدة

لقيت ربة منزل مصرعها، نتيجة سقوطها من أعلى منزلها بقرية "شارونه" التابعة لمركز مغاغة، وجرى نقلها إلى مستشفى بني مزار العام في شمال محافظة المنيا، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها، متأثرة بإصابتها بكسور بأنحاء متفرقة بالجسم.

بسؤال أهل المتوفاة أقروا أنها توفيت إثر سقوطها من أعلى المنزل نتيجة لدغة ثعبان.

وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها للتحري حول الظروف والملابسات ومعرفة هل توجد شبهة جنائية أم لا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوفاة نورا "ع"، 25 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، متأثرة بكسور عقب وصولها لمستشفي بني مزار العام، إدعاء سقوط من علو "منزل".

انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار برئاسة المقدم عمر عامر، رئيس مباحث مغاغة، وبسؤال أهلية المتوفاه قرروا سقوطها من أعلي منزلها إثر لدغ ثعبان.

قررت النيابة العامة تشريح الجثة لتحديد كيفية حدوث الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وتحديد هل توجد شبهة جنائية أم لا.

تحرر محضرا بالواقعة وأخُطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق في الواقعة.