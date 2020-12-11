افتتاح مسجدين بمغاغة والعدوة في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الجمعة، بافتتاح مسجدين بمركزي مغاغه والعدوة، ضمن خطة المحافظة لإعادة تاهيل ورفع كفاءة دور العبادة وتقديم دعم ورعاية بيوت الله في جميع المراكز.

جاء ذلك بحضور عدد من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الدينية ومنهم الشبخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومدير الدعوة، ومدير المساجد.

وأكد المحافظ، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام وتقديم الدعم الكامل لدور العبادة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدما في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات.

من جانبه، افتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، مسجد الشيخ سلام بقرية شارونة بمركز مغاغة، المقام على مساحة 550 متر مربع، مؤكدا على حرص المحافظة على تجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

كما افتتح المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، مسجد الإبراهيمي بنزلة موسى القايات بمركز العدوة والمقام على مساحة 390 متر مربع، مؤكدا على استمرار المحافظة في تنفيذ أعمال التطوير لكافة المساجد بجميع المراكز.

هذا وقد أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، عن افتتاح 6 مساجد جديدة الشهر الجاري بنطاق 4 مراكز بالمحافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لرفع كفاءة وتأهيل دور العبادة بجميع مراكز المحافظة.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن قائمة المساجد الجديد تضم الإبراهيمي بنزلة موسي بقرية القايات، برمشا، والقايات بمركز العدوة، وعزبة يني بدير الجرنوس، والقاضي، الدخلة بصندفا بمركز بني مزار ،القواسم، الشيخ سلامة، شارونه، بمركز مغاغة، ودار شعراوي بالحواصلية، بمركز المنيا.