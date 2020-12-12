محافظة القاهرة: جار إنقاذ شخص على قيد الحياة أسفل العقار المنهار

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن العقار المنهار بشارع مصطفى عبدالسميع بنطاق حي حدائق القبة قديم وعبارة عن 5 أدوار، وتم إخلاؤه منذ فترة.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن إجهزة الحماية المدنية تواصل جهودها حاليا لإخراج شخص موجود أسفل أنقاض العقار وهو لا زال على قيد الحياة؛ حيث يتم التواصل معه وتم تحديد مكانه أسفل العقار.

وتابع أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات بشكل مؤقت كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع الانقاض، لافتا إلى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة والتأكد من حالتها الإنشائية.

وأشار إلى أن الحماية المدنية تواصل عملها لرفع الأنقاض وإنقاذ الشخص الموجود أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ وعدد من القيادات من المحافظة ورجال الشرطة وأجهزة الأحياء في موقع الانهيار لمتابعة الموقف.