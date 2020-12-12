السيطرة على حريق شب في منزل بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بمنزل كائن بشارع بدوي في نزلة منطي، التابعة لمدينة شبرا الخيمة، ودفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وجرى السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، ومعرفة أسبابه، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمنزل بشارع بدوى في نزلة منطي بشبرا الخيمة، ودفع بـ3 سيارات إطفاء، وسيطر على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق سيطرت، قوات الحماية المدنية على حريق شب في سيارة نقل على الطريق الحر "شبرا – بنها"، في نطاق مركز بنها، محملة بـ"تنك" أكسجين، إثر اشتعال النيران به، ما أدى إلى انفجاره، وتعطلت الحركه المرورية على الطريق قرابة الساعة، لحين الإطفاء وسحب السيارة، وإعادة الحركة المروروية دون خسائر بشرية

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان ملابساته.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، يفيد توقف الطريق الحر "شبرا – بنها"، بنطاق دائرة مركز بنها، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بالأكسجين.

وعلى الفور، انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وسيارات الإطفاء والحماية المدنية، وسيطر على النيران، وبالمعاينة تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل محلمة بـ"تنك أكسجين"، حدث بها ماس كهربائي، واشتعلت النيران به، ثم حدث انفجار، وسادت سحابه دخانيه على الطريق في الاتجاهين، أدت إلى توقف السيارات، وهرعت 4 سيارات إطفاء وحماية مدنية إلى مكان الواقعة.