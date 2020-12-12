وزير العدل يفتتح أعمال تطوير محكمة بورسعيد الابتدائية

افتتح المستشار عمرو مروان، وزير العدل، اليوم السبت، أعمال تطوير محكمة بورسعيد الابتدائية، ضمن خطة وزارة العدل نحو رقمنة المحاكم، حيث تم عرض فيلم تسجيلي لعملية تطوير المحكمة.

وأكد المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، أنه لابد من بيئة مناسبة تساعد القاضي على الابتكار وسيادة القانون، موضحا أنه ما كان للقاضى أن يبدع إلا بإنشاء دور للعدالة، مع مراعاة وسائل الراحة والتطور التقني، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة المباني واستراحات رجال القضاء.

وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسى بالتسهيل على المواطنين، ورفع كفاءة قاعات المحكمة لتيسير إجراءات العمل القضائي، وضمان بيئة عمل مناسبة، مؤكدا أنه منذ تولي المستشار عمرو مروان، وزير العدل، وقد أولى اهتماما بالغا بتطوير المحاكم ورفع كفاءة الأبنية بها بصورة تحفظ للقاضى هيبته، وللمواطن ضمان خدمة جيدة له.

وأوضح أنه تم تطوير المحاكم على عدة مراحل، الأولى بدأت في يناير الماضى بتطوير 91 محكمة جزئية، والثانية من مارس وحتى شهر سبتمبر، بتطوير 116 محكمة جزئية، بينما المرحلة الثالثة شملت تطوير 130 محكمة جزئية.

وتابع قاسم، بأن الوزارة لديها خطة طموحة لبناء محاكم جديدة، منها محكمة في بورفؤاد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشهر العقاري، وتقسيم أعمال الرفع والتوثيق، وتشمل هذه الخطة عدة مراحل، وتجهيز أكثر من سيارة فرع توثيق متطور، وهي تجربة تعتبر الأولى من نوعها في محاكم مصر.

كان المستشار عمرو مروان، وزير العدل، قد أكد أن بورسعيد المحافظة الأولى المؤهلة تقنيا لتأدية الخدمات التكنولوجية للمواطنين، مؤكدا أن ما شاهده على أرض الواقع يفوق أي توقعات سواء في وزارة العدل أو هيئة النيابة الإدارية، وتؤكد أننا على الطريق الصحيح، ونعتزم تعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح المستشار عمرو مروان، أن تشغيل أي خدمة إلكترونية يستلزم تدريب القائمين عليها، مشيرا إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لإتمام التحول الرقمي، خاصة وزارة الاتصالات ومحافظة بورسعيد.

وقال وزير العدل، إن التحول الرقمي هو المستقبل للمصريين، وبه راحتهم فهو لغة العصر، مطالبا المصريين باستخدام هذه الخدمة ضمن خدمات عديدة توفرها الدولة، لمواكبة العصر، مؤكدا أن كل الوزارات تسير طبق التوجه العام للدولة، وهناك تعليمات صادرة من القيادة السياسية نحو الرقمنة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير التحول الرقمى بمبنى النيابة الإدارية ببورسعيد، حيث استقبله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتم عقد اجتماع بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، قبل التوجه لتفقد الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد بحي الشرق.

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم، سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة، أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.