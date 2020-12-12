غلق مقهى خالف إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا

أغلقت اليوم السبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مقهى يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية لمدة 3 أيام وتم مصادرة الأدوات المستخدمة، من شيش وأكواب زجاجية.

وتابع العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، تنفيذ حملة لإزالة ورفع الإشغالات ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحي شمال المنيا، تنفيذآ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتصدي لحالات إشغالات الطرق والبناء المخالف والتعديات على حرم الطرق والأرصفة وإظهار شوارع المدينة بالشكل الحضاري وتطبيق القانون بكل حزم ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحلات والمقاهي والمواصلات العامة علي مدار الساعة.

وتم تنفيذ إزالة فورية لكشك بحي شمال المنيا بالمخالفة للتراخيص والقواعد المنظمة، فضلا عن تأثيره السلبي على تضيق رصيف الشارع الموجود به الكشك.

وأوضح رئيس الحي محمود حسين، أنه تم إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد ومعدات المخالفة، مؤكدا استمرار التصدي بكل حسم وقوة لحالات الإشغال أو التعدي المخالف بكل أنواعه.