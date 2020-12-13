"الصحة" تحذر من تناول السكريات والحلويات: تصيبك بالسمنة والضغط

قدمت وزارة الصحة والسكان بعض القواعد والإرشادات للمواطنين الخاصة بزيادة الوزن وضرورة الحفاظ على الجسم وممارسة الرياضة لتفادي الإصابة بالأمراض غير السارية، وحذرت الوزارة من تناول السكريات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها "احذر السكريات والحلويات واستبدالها بالفواكهه الطازجة لتحمي نفسك من السمنة والأمراض المترتبة عليها كارتفاع ضغط الدم والسمنة".

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح للحفاظ على جسم صحي، مشيرة إلى ضرورة تناول منتجات الألبان خالية أو قليلة الدسم مع الوجبة الأساسية لك.

وأضافت الوزارة فى منشورها، أن البروتين مهم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية، وكذلك الكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام لدي الكبار والصغار.

وأوضحت أن الجبن القريش والجبن الأبيض قليل الملح أفضل من الأجبان المصنعة.

وقدمت الوزارة أهم التحاليل الدورية لمرضي السكر وجاءت على النحو التالى "وظائف الغدة الدرقية عند مرضي السكر من النوع الأول، والدهون والكوليسترول وزيارة طبيب القلب والأسنان وفحص قاع العين ووظائف الكبد ووظائف الكلي والهيموجلوبين السكري.

ووجهت الوزارة بنصيحة خاصة للسيدات الحوامل وأكدت أن الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين كاملتين من عوامل الوقاية من سرطان الثدي، لافتة الى الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم "صحة المرأة" التى تستقبل المواطنين يوميًا من السبت للخميس من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة، والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف