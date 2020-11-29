أيمن بهجت قمر عن التعصب الكروي: "اللي بيحصل قمة الهبل"

استنكر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ما وصفه بـ"التطاول" على نادي الزمالك، وذلك بعد خسارة الفريق أمام النادي الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكتب قمر: "أبويا كان زملكاوي وطول عمرنا بنناكف في بعض.. من أعز أصحابي حازم إمام المحترم اللي من واحنا عيال واحنا بنغيظ فيه ومستحملنا وعمره ما زعل من حد".

وتابع: "اللي بيحصل الأيام دي قمة الهبل والتعصب الصحاب بيخسروا بعض عشان ماتش، حقيقي قمة التفاهة، بس اللي يبيع صاحب عشان ماتش حقيقي ملوش عازه".

وحصد المارد الأحمر أول أمس الجمعة، السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، البطولة الثانية بعدما نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك أيضا، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لأول مرة في تاريخ بطولات أفريقيا أن يكون النهائي مصريًا خالصًا وبنظام المباراة الواحدة.

وينتظر الأهلي مواجهتين حاسمتين لتحقيق البطولة الثالثة والرابعة، حيث سيواجه فريق الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس مصر، وفي حالة فوزه سينتظر في النهائي الفائز من الزمالك وطلائع الجيش، على أن يقام النهائي في الخامس من ديسمبر المقبل، ولو فاز ستكون البطولة الثالثة له.

البطولة الرابعة التي تنتظر الأهلي هي السوبر الأفريقي، عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي الفائز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام في العاشر من ديسمبر المقبل في القاهرة، وفي حال فوز الأهلي بالبطولة ستكون الرابعة له في موسم "كورونا"، وفي أقل من ثلاثة أشهر، حيث توج ببطولة الدوري بشكل رسمي في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، وفي حال فوزه ببطولة السوبر الأفريقي سيكون مر 83 يومًا بالتمام والكمال، ليحقق المارد الأحمر إنجازًا جديدًا بالفوز بأربع بطولات في أقل من ثلاثة أشهر.