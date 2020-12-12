فرض كردون أمني حول العقار المنهار بحدائق القبة وإخلاء منزلين مجاورين

فرضت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار في منطقة حدائق القبة.

جاء ذلك بعدما تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ شخصين من أسرة واحدة عقب انهيار جزء من منزلهما بمنطقة حدائق القبة، حيث تم إجلاء السكان منه ومن عقارين مجاورين.

كانت شرطة النجدة تلقت إخطارً يفيد انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، وانتقلت 6 سيارات الجماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، ونجح رجال الإطفاء بالتنسيق مع أهالي المنطقة من إنقاذ شابين من قاطني العقار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.