اتحاد المصريين بإنجلترا: اتصالات لمعرفة أسباب اختفاء الفنانة رولا محمود

تسبب اختفاء الفنانة المصرية رولا محمود ببريطانيا في إثارة حالة جدل كبيرة، إذ لم تظهر منذ مارس الماضي بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق، قالت المهندسة ميرفت خليل رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا، إنها لم تسمع عن الفنانة المختفية شيئًا، وأضافت، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بريطانيا سيتابع الأمر".

وأكدت "خليل"، أنه سيتم إجراء عدد من الاتصالات لمعرفة حيثيات الواقعة ومتابعة أسباب اختفاء الفنانة المصرية".

وكانت رولا محمود الفنانة الأولى التي أعلنت إصابتها بفيروس كوورنا المستجد في مارس الماضي، في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، قالت فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضافت: "للأسف النظام الصحي هنا فى إنجلترا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي.. محبتي".

وتخرجت رولا محمود من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخصصت في الأدب الأمريكي والإنجليزي، ودرست فنون الإعداد للتمثيل، بالأكاديمية الفنية بنيويورك. وبدأت حياتها الفنية عام 2001، في فيلم الساحر مع الراحل محمود عبدالعزيز.

وشاركت "محمود" في كثير من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "معالي الوزير" مع الفنان، أحمد زكي، في دور ابنته، وفيلم "هي فوضى" مع منة شلبي وخالد صالح، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، ومسلسل "امرأة في شق الثعبان".

يذكر أن آخر أعمالها كانت مسلسل "كيد النسا" 2013، ثم انتقلت للعيش فى إنجلترا في أوكسفوردشاير.

ولا يعرف أي من أصدقائها أي معلومات عن أسباب اختفائها، فيما يرجع البعض أن تكون توفيت بفيروس كورونا المستجد الذي ضرب بريطانيا بقوة خلال الأشهر الماضية.