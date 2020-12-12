"الأوقاف": النبي أرسى قيم المواطنة.. والإرهاب عبث لا علاقة له بالدين

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الوزارة ستنظم مجموعة دورات في الأكاديمية الوطنية لتدريب الأئمة والواعظات والمتدربين، بهدف تفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة وتعرية الفكر المتطرف الذي عانت منه البلاد والعباد وبيان سماحة الإسلام ونشر الفكر الصحيح، وتجهيز أئمة عصريين يستوعبون القضايا الوطنية والإقليمية والدولية المحيطة بهم، إذ أمر الله عز وجل بإعمال العقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مقدم برنامج "صباحك مصر"، الذي يعرض عبر شاشةmbc مصر 2: "ما نشهده صورة من صور مواجهة التطرف التي تسعى إليها وزارة الأوقاف من خلال جهات عدة، سواء من خلال المؤلفات وهذه الدورات التي تعقد للأئمة والشراكات مع الوزارات"، مشيرًا إلى أن الوزارة عقدت شراكة مع وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة للكتاب جرى من خلالها إصدار سلسلة رؤية حيث شهدت إصدار 22 كتاب فيهم مجموعة كتب تتحدث مباشرة عن الفكر المتطرف.

وتابع، أن الإرهاب يؤثر على الاقتصاد والمناخ السيسي، إذ يتحدث متطرفون بسلطوية إلهية وكأنهم يتحدثون نيابة عن الله عز وجل ورسوله ويصدرون مشهدا عبثيًا وهمجيًا ولا يمت للإسلام بالصلة، حيث إنه دعا إلى الرفق واللين ومواجهة الحجة بالحجة والتعايش السلمي وان تعيش كل أمة، مثلما حرص النبي محمد على اندماج كل الفئات في بوتقة الوطن وأن يكون الدافع هو حماية الوطن، وورد في الصحيفة أن المسلمين مع اليهود أمة للدفاع عن أرض المدينة ونصرة المظلوم وهذا من قواعد المواطنة التي أرساها النبي.