فيديو.. أحد علماء "الأوقاف": نحتاج للمال في الدين للتقرب إلى الله

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن المال ركن من أركان الدين كما أنه ركن من أركان الدنيا، وأننا نحتاج إلى المال في الدين للتقرب إلى الله والعبادة، لافتا إلى أن الزكاة هي عبادة مالية بحتة.

وأكد كيلاني أن الإنسان بالفطرة يُحب المال، لافتا إلى أن المسؤولية في المال عظيمة لأن الإنسان مطالب بالتوازن ما بين الكسب والإنفاق، وعدم إتقان العمل نوع من أنواع الفساد والجرأة على كسب المال الذي يرتباه بالشبهة.

وأضاف كيلاني خلال حديثه مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تحري المال الحلال يأتي أولا بالحرص على عدم إدخال أي شبهة من حرام في أموالنا، مضيفا أن تحري الحلال يكون بطلب الحلال لأن المسؤولية عظيمة.

ولفت كيلاني إلى أن الله عز وجل سيحاسبنا على كل شيء مرة واحدة إلا المال سنُحاسب عليه مرتين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من أكل أموال الناس بالباطل.