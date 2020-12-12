صور.. الرئيس لوفد عراقي: السياسة المصرية لتعزيز دور بلادكم عربيا ثابتة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، وذلك على رأس وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين نظراء الوفد الوزاري العراقي.

وأكّد الرئيس، خلال اللقاء، ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره، حيث تحرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في العالم العربي، وفق ما قاله بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس السيسي على الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقي في كل المجالات، مبينًا أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خاصةً على المستوى التنفيذي لتخطي الإطار الإداري والبيروقراطي التقليدي من أجل بلورة نتائج ملموسة.

من جهته؛ نقل وزير التخطيط العراقي إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي، مؤكّداً تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال الاسكان والبنية التحتية والطاقة الكهربائية والقطاع الزراعي، والصحة، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما ثمن وزير التخطيط العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وشهد اللقاء استعراض ومناقشة وفدي مصر والعراق من الوزراء والمسئولين لمشروعات التعاون المشترك في كل المجالات لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين، وكذلك تفعيل الآليات التنفيذية، لما تمّ الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وطالب الرئيس السيسي، في نهاية، اللقاء بنقل تحياته إلى السيد برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.