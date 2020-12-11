راضي: السيسي وجه بتنظيم معرض لسيارات عالمية تعمل بالغاز يناير المقبل

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد لقاءً في اليوم التالي لعودته إلى أرض الوطن، لدى انتهاء زيارته لدولة فرنسا، مع المجموعة الوزارية، لمراجعة الخطوات التنفيذية وما تحقق حتى الآن، في البرنامج القوي لتحويل كل أنواع السيارات إلى العمل بطاقة الغاز أو الطاقة المزدوجة.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة عبر إذاعة "راديو مصر": "المحور الثاني في هذا البرنامج هو استخدام السيارات المتقادمة المتهالكة بحوزة بعض المواطنين التي مر على صنعها 20 عاما، واستلام هذا النوع من السيارات بعد تقدم المواطن بطلب، وعندها سيستلم سيارة جديدة تماما موديل هذا العام وتعمل بالغاز".

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتقديم حافز نقدي لهذا الشق من البرنامج، بمعنى أن المواطن الذي لديه سيارة من هذا النوع يمكنه أن يحصل على حافز نقدي ضخم "مش قليل" يسمى بالحافز الأخضر، لأن المركبات التي تعمل بالغاز تحافظ على البيئة، إذ يجرى استخدامه في الحصول على السيارة الجديدة وفق برامج تمويلية بأقساط على سنوات طويلة بالتعاون مع قطاع البنوك، لهذا كان طارق عامر محافظ البنك المركزي، موجودًا في الاجتماع.

وأردف أن هذا البرنامج له عدة أهداف، منها حصول المواطنين على سيارات جديدة والحفاظ على البيئة وتوفير التكلفة المادية للوقود، لأن تكلفة استخدام الغاز في السيارات نصف استخدام الوقود، وبالتالي فإن هذا النوع من السيارات يوفر على المواطنين والأسر والسائقين: "هذا الوفر سيؤهلهم إلى سداد أقساط السيارة الجديدة".

وأوضح أن من أهداف هذا البرنامج ضمان الاستخدام الأمثل للغاز كمورد طبيعي بعدما جرى اكتشاف العديد من الآبار، كما أنه يقلل من استخدام البنزين، لافتًا إلى أنه يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بوجود معرض متكامل يجرى إنشاؤه خلال الشهر المقبل، لعرض جميع مكونات هذه المنظومة ونماذج للسيارات من كبرى الشركات العالمية وسيكون منها شركات أوروبية من ماركات معروفة.

واستطرد: "جرى تحويل بعض هذه النماذج من المصانع، وهناك بعض الشواغل من المواطنين بشأن التشكيك في الكفاءة الفنية لهذا النوع من السيارات، وأن الغاز يؤثر على المحرك، لكن كل هذه الأمور جرى التغلب عليها، وسيجري عرضها أمام الجمهور في المعرض، وسيحتوي المعرض على جناح خاص لاستقبال المواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم القديمة، وعندما يجري تفعيل هذه المنظومة ستكون دفعة قوية جدًا وقيمة مضافة للنقل والسيارات تُضاف إلى منظومة الطرق والكباري".

وأشار إلى أن المواطن لن يكون مسؤولا عن تخريد سيارته القديمة، إذ أنه سيسلمها فقط وسيحصل على الحافز الأخضر فورًا، سيدفع بموجبه للسيارة الجديدة التي سيستلمها، وسيجري تحديد قيمته وفق القيمة السوقية للسيارة بعشرات الآلاف من الجنيهات.