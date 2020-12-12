انطلاق مبادرة "وعي" بجامعة المنيا: تستهدف عقد 10 ندوات في ديسمبر

انطلقت بجامعة المنيا، مبادرة "وعي" التي تنظمها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتستهدف عقد 10 ندوات توعوية وتثقيفية خلال شهر ديسمبر، يحاضرها أساتذة جامعيين ومتخصصين، تعزيزا لقيم الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب الجامعي، وعدم تركهم ليكونوا فريسة لأي فكر يستخدم لغة العنف والكراهية ويقتل آمالهم وطموحاتهم، وتوعيتهم بأهم التحديات التي تواجه بناء وتنمية الوطن.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، أن فعاليات المبادرة تستهدف تنمية الوعي وفكر وثقافة الطلاب، من خلال تعريفهم بمختلف القضايا والتحديات والمؤامرات التي تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية وزعزعة الأمن القومي، بجانب تنمية الوعى السياسي والقانوني لديهم، وإبراز مجهودات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل، بالإضافة إلى تعظيم قيم المواطنة وقبول الآخر لدى الطلاب، والتأكيد على دور الشباب في استكمال عملية البناء والتنمية، وضرورة مكافحة الفساد، وتنمية قدرات الطلاب القيادية وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية؛ لخدمة الوطن.

وأوضح الدكتور "عصام فرحات" نائب رئيس الجامعه أن أولى فعاليات المبادرة بدأت بندوتين إحداهما بعنوان "المشروعات القومية وأثرها على قوة الاقتصاد المصري" والتي حاضر فيها الدكتور رجب محمود ذكي، المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنيا، تبعها ندوة عن "الوسطية في الاسلام وتعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر" حاضر فيها الدكتور محمد عبدالرحيم عميد كلية دار العلوم الأسبق، ثم تلتها مجموعة من الندوات عن "تعزيز الولاء والانتماء من منظور ديني"، و"رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، و"أثار الماضي حلم الحاضر وأمل المستقبل"، و" الهوية الثقافية المصرية كقوة ناعمة إقليمية"، و"تعظيم الاستفادة من توصيات منتديات الشباب في تنمية قدرات الشباب وإعداد جيل قادر علي تحمل المسئولية"، بالإضافة إلى ندوات عن "المشكلات الاسرية وأثرها على الشباب"، و"المسئولية القانونية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الشائعات"، واخيراً ندوة عن "مخاطر الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية في المجتمع".

وناقش الدكتور "رجب محمود" خلال أولى الندوات التي جاءت بعنوان " المشروعات القومية وأثرها على قوة الاقتصاد المصري" أهمية دور الدولة في تنشيط حركة الاقتصاد، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وتقليص نسبة البطالة، والدفع نحو بناء مشروعات قومية عملاقة تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الذي يعود بنتائج إيجابية على المواطن المصري، وتوفير فرص عمل حقيقية تدعم مصر على خريطة التنمية.

كما تناول الدكتور محمد عبدالرحيم، وسطية الإسلام السمحة، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية التي تدعو لاحترام الآخر وقبوله دون تعصب أو تشدد أو انحياز، كما سرد المحاضر مواقف الرسول الكريم مع أصحابه ومع أعدائه، وكيف كان تعامله السمح الناهي عن أعمال العنف والإرهاب، والأمر بالإصلاح والتقوى في كل أمور الحياة دون الاعتبار لجنس أو عرق.