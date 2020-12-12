خبيرة علم اجتماع: نتعرض لمئات الشائعات يوميا ولابد من مبادرة لمحاربتها

قالت الدكتورة مها سليمان، خبيرة علم الاجتماع السياسي والحاصلة على الدكتوراه في الشائعات، إن الشائعات الإلكترونية هي شائعات تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك، تويتر، والواتساب" والهدف الرئيسي والأساسي منها هو إحداث تأثير نفسي على الرأي العام.

وأضافت سليمان، خلال حوارها مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن الشائعات لها أهداف سياسية، عسكرية، واجتماعية، مشيرة إلي أن وزير الدعاية الألماني قسمها إلي نوعين من الشائعات وهي "شائعات تكنيكية، وشائعات استراتيجية".

وتابعت، أن الشائعات الاستراتيجية هى شائعات تحقق هدف بعيد ومخططة وممنهجة ودولية يعني من دولة لدولة، وعلى سبيل المثال تشوية رمز من رموز الدولة، والشائعات التكنيكية هي شائعة متفجرة "يعني فجأة تلاقي شائعة انتشرت زي أنهم مش هيصرفوا العيش في التموين فنبدأ نلاقي أنها انتشرت جدا على السوشيال ميديا وبدأ يتأثر بها المواطن المصري، لكن أنا كمصري لو انتشرت شائعة عندي ونفسها انتشرت في فرنسا هنلاقي أن الفرنسي مش هيصدقها وأنا هصدقها لأنها ثقافة شعب".

واستطردت، أننا يجب أن نقوم بعمل مبادرة لدينا لمحاربة الشائعات لكي نستطيع أن نشكل وعي المواطن المصري، مشيدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والنائب العام حمادة الصاوي الذي أسس ما يسمي بـ "هيئة الرصد" وهذا شيء عظيم للغاية، "دلوقتي مش محتاجين نعمل بلاغ علشان تلاقي شائعة لا ده بيبدأ يتحرك فورا تجاه الخطأ ويعمل على تصحيح المعلومة".

وأشارت، إلي أنه على الرغم من أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في مكافحة الشائعات إلا أن أحدث أرقام للشائعات كانت 21 ألف شائعة في عام 2018 خلال 90 يوم، لكن اليوم هناك 16 ألف شائعة في 30 يوم بمقدار 533 شائعة بشكل يومي.