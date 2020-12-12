في 10 نقاط.. إرشادات "التعليم" لتقديم الطلاب في مشروع اللياقة البدنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإرشادات التي يجب أن يلتزم بها الطلاب الراغبون بالمشاركة في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، قبل رفع مقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تأدية اختبارات اللياقة.

"الوطن" تستعرض أبرز الإرشادات التي أعلنت عنها الوزارة عبر الموقع المُخصص للمشروع قبل نهاية فترة التقديم في 19 من ديسمبر الجاري:

- يجب الإطلاع أولا على الفيديوهات الإرشادية التي ترتبط بالمرحلة التعليمية الخاصة بالطالب.

- تسجيل الطالب لفيديو أدائه لاختبارات اللياقة البدنية وفقًا للمرحلة الدراسية له.

- مدة الفيديو لا تتعدى الدقيقتين.

- لا يتم تصوير كلا من سباقات الجري والمشي خلال مقطع الفيديو.

- يؤدي الطالب أو الطالبة الاختبارات أثناء ارتدائه للزي الرياضي.

- مراعاة جودة مقطع الفيديو.

- اختيار زاوية صحيحة لتصوير الفيديو.

- يرفع الطالب الفيديو عقب تصويره من خلال الضغط هنا.

- حتى يتمكن الطالب من رفع مقطع الفيديو الخاص بأدائه للاختبارات، يجب أن يكون لديه بريد إلكتروني مدرسي خاص به.

- إذا لم يكن لدى الطالب بريده الإلكتروني المدرسي، يمكنه الحصول عليه عن طريق الضغط على رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

"التعليم": من أهداف المشروع استثمار وقت فراغ الطلاب

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في منتصف شهر نوفمبر الماضي عن إطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب بمختلف المراحل الدراسية على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهداف المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية للطلاب، ومن أهمها اكتساب الطالب المهارات الحركية، وتنمية الصفات البدنية للطلاب، بالإضافة إلى استثمار وقت فراغ الطلاب بالقيام بأنشطة هادفة، مع اكتساب الطالب للمعارف والمعلومات الرياضية.

وأكدت "التعليم" أنه من أهداف المشروع الممارسة الذاتية من أجل تكوين شخصية الطالب المتكاملة، وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار توصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام برفع اللياقة البدنية لكافة الطلاب بمختلف المدارس.