محافظ المنيا يسحب رخصة سيارة أجرة لعدم التزام السائق بارتداء الكمامة

قرر محافظ المنيا سحب رخصة سيارة أجرة، مع إيقاف خط السير لمدة 3 شهور، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال عدم التزام السائق، والركاب، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك خلال سير المحافظ علي طريق مصر أسوان للتوجه لجولة تفقدية بمركز أبوقرقاص.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

وشنت إدارة المرور بالمنيا، عددا من الحملات التفتيشية المكثفة على أصحاب السيارات الأجرة، للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية للسائقين والركاب.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال سحب رخصة السير أو إيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.