تجديد حبس "مستريح" الشرقية: جمع مليار جنيه بزعم توظيفها

قررت محكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل تاجر، متهم بالاستيلاء على مليار جنيه بزعم توظيفها، حيث جددت حبسه 15 يوما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، ألقت القبض على تاجر متهم بالنصب على الأهالي، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توظيفها، وقررت النيابة اليوم، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود عدة بلاغات منفصلة إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام 3 أشخاص، هم "ح. ع. ش"، 52 عاما، تاجر، و"م. ش"، موظف بالكهرباء، و"ر. أ"، بائع أسمنت وحديد، وجمعيهم يقيمون بقرية مناصفور، دائرة المركز، بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليار جنيه، بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحا شهرية بنسبة 40% من المبلغ، ثم توقفوا عن صرف الأرباح منذ نحو 5 أو 6 أشهر.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، القبض على المتهم الثاني، بينما سلم الثالث نفسه، وأحيلا للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم قررت التجديد 15 يوما على ذمة التحقيق.

وبتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها، ضبط المتهم الأول، الذي قال الأهالي إنه استولى على مبالغ تتخطى مليار جنيه.

وقال "عصام. س"، أحد الضحايا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه أودع لدى المتهم الأول نحو 650 ألف جنيه، وحصل على أرباح بصورة منتظمة، ثم سحب منه مبلغ 250 ألف جنيه، لإيداعهم لدى المتهم الثاني، ثم سحب دفعة أخرى بالمبلغ ذاته، لإيداعها لدى "الثالث".

وأضاف "عصام" أنه حصل على أرباحه من الـ3 بصورة منتظمة لعدة أشهر، ثم فوجئ بتوقف صرف الأرباح، مشيرا إلى أن المتهم الأول ترك القرية وهرب منذ نحو شهر، بعدما استولى على نحو مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم الثاني حوالي 10 ملايين جنيه.