"شعبة الدواجن": الشتاء يؤدي إلى زيادة أعداد النفوق وارتفاع الأسعار

قال الدكتورعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الشتاء يؤثر بشكل كبير علي إنتاج الدواجن، خاصة مع زيادة عدوى الفيروسات والميكروبات التي تصيبهم في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى زيادة أعداد النفوق والتأثير على الأسعار.

نسب نفوق الدواجن لم تتعد الطبيعي

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه حتى الآن تعد نسبة نفوق الدواجن في المزارع طبيعية في فصل الشتاء، حيث لم تتعد نسبة الـ10% من إجمالي الأعداد.

وأشار، إلى أن الأسعار الحالية للدواجن غير عادلة للمُزارع، حيث إن سعر الدجاجة العادل لها للبيع من المزارع يجب أن يكون 22 أو 23 جنيهًا، لارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية الخاصة بها وارتفاع تكاليف التدفئة، موضحًا أن سعر الدجاجة من المزرعة الآن يباع بـ19 جنيها، ما يمثل خسارة للمربي بشكل كبير.

وأوصى رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، بمتابعة الدواجن والتواصل دائمًا مع الطبيب البيطري ومتابعة نظام التدفئة وعدم دخول أي شخص غريب إلى مكان التربية والعمل جيدًا على تطهير غرفة تربية الدواجن والحرص على نظافتها وتعقيم الملابس جيدا قبل الدخول لهم لعدم نقل أي مرض أو فيروس من الخارج.