إصلاح انفجار خط صرف صحي وهبوط أرضي بسفاجا

تمكنت أجهزة مدينة سفاجا، اليوم السبت، من إصلاح انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال، وهبوط أرضي بعدة أماكن بمنطقة الكيلو 3، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وتابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بالتنسيق مع اللواء أكرم فارس، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بسفاجا، الانتهاء من إصلاح أخطاء ومشكلات الصرف الصحي بأماكن متفرقة بالمدينة، ومشكلة الهبوط الأرضي بمنطقه الكيلو 3، وذلك أثناء جولتها بالمدينة، برفقة عدد من قيادات الشركة، لافتة إلى ضروة فحص جميع خطوط الصرف الصحي بالمدينة، وتغيير الوصلات أو الخطوط التالفة.

وأكدت المغربي، على الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح انفجار بخطوط الصرف الصحي، أمام السنترال بمنطقة الأشغال نتيجة انسداد في المجرى.

وأشارت المغربي إلى سرعة استجابة الشركة، حيث توجه على الفور فريق من شركة المياه، بالاستعانة بالمعدات اللازمة، لإصلاح كسر بخط طرد الصرف الصحي، وتمت أعمال الصيانة، وشفط المياه وفتح الانسداد وتطهير الشارع، حرصا على عدم تأثر المواطنين.

وفي سياق متصل، تابعت المغربي عمليات الرصف المدرجة، بخطة العام المالي الحالي، والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة، للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من سيرها، وفقا للخطة الموضوعة، والجداول الزمنية المحددة لها.

كانت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، تابعت أعمال اللجنة المشكلة لمنع التعديات والإشغالات والقضاء عليها في المهد على كافة أحياء المدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت المغربي، أن اللجنة تقوم بالمرور الدوري على قطاعات المدينة ويتم التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، لفرض هيبة الدولة.

وأكدت رئيس المدينة، أنها لن تسمح بالتهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على أراضي أملاك الدولة، لافتة إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.