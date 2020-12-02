أمن الغربية يحبط محاولة خطف شقيقين بسبب خلافات مالية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، محاولة 3 أشخاص لخطف شقيقين بسبب خلافات مالية مع والدهما، وجرى ضبط المتهمين قبل ارتكاب الجريمة وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود معلومات لإدارة البحث الجنائى أفادات بنية أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة ) إختطاف عاملين، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، عبر الإستعانة بثلاثة أشخاص، إثنين منهم لهم معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ، 2 بندقية خرطوش و 40 طلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض، مبلغ مالي، سيارة ملاكي "مستأجرة"، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بعزمهم إرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله طرف والد المجنى عليهما إستعان بباقي المتهمين لخطفهما ومساومة والدهما على دفع مبلغ فدية نظير إطلاق سراحهما، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق، تخلص زوج بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، من حياته بتناول مادة سامة، بعد إقدامه على قتل زوجته في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورورد بلاغًا من أهالي منطقة "كوبري العشرة" بمدينة زفتى بإقدام شاب يدعي "محمود.ق" البالغ من العمر 43 عامًا، على قتل زوجته "هبة.ر.ت" 36 عامًا، ثم الانتحار من خلال تناوله مادة سامة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تعدى زوج بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا، على زوجته بسلاح أبيض "مطواه" بعد اقتحام شقة الزوجية، وأصابها بجروح قطعية في الوجه والأنف واليد، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتبين من تحريات مباحث القسم، أن زوجها يدعي "إبراهيم.ح.م" وشهرته وائل الجيزاوى، سائق، وراء ارتكاب الواقعة، وقام باقتحام شقة زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواه" ما تسبب في إصابتها بجروح قطعية في الوجه والأنف واليد، وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.