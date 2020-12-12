والد طالبة الشرقية ينفي الصلح مع "طبيب الميكروباص": هناخد حقنا بالقانون

علق والد طالبة طب الشرقية، التي حررت بلاغا ضد طبيب جامعة الزقازيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب الميكروباص"، على شائعات بقرب نجاح مساعي الصلح مع الطبيب المتهم.

وجدد والد الطالبة، رفض أي مساعٍ للتصالح مع الطبيب والتنازل عن المحضر، مؤكدا أنهم مستمرون في القضية.

وقال والد الطالبة، لـ"الوطن"، "الأمر متروك للقضاء، ومن الصعب أن نتنازل وهذه القصة منتهية، وهناخد حقنا بالقانون".

وأضاف، "الطبيب لم يتحرش بابنتي أو لمسها، ولكنه ارتكب فعلا فاضحا".

وقال نقيب أطباء الشرقية، لـ"الوطن"، اليوم السبت، إن ما استقر عليه وجدان النقابة بعد فحص الواقعة والوقوف على كافة ملابساتها هو أن الطبيب برئ ولم يتحرش بالفتاة كما أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل فاضح عمدا، لافتا إلى أنه يعاني من حالة مرضية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن أساتذة الطب النفسي أفادوا بأن طبيب جامعة الزقازيق، الذي يواجه تهمة ارتكاب "عمل غير أخلاقي"، داخل "ميكروباص"، يعاني من حالة مرضية.

وأوضح نقيب الأطباء، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن أساتذة الطب النفسي زاروا الطبيب، واستمعوا إلى أقواله حول الواقعة، مشيرا إلى أنه أبلغهم بأن ما حدث تكرر معه أكثر من مرة دون إرادته، وأضاف أن هذا الأمر أكده والده أيضا، لافتا إلى أنهم كانوا بصدد عرضه على طبيب مختص، حيث يمكن أن يحتلم دون إرادته، إذا تعرض لعوامل خوف أو قلق أو أي اضطرابات، وفق ما أكده الأطباء.

وكانت محكم قسم ثاني الزقازيق قررت الأسبوعيين الماضيين تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بقيامه بـ"فعل غير أخلاقي".

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاما، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملاً غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباع باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق.