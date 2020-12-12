الأرصاد: طقس متقلب بداية من الغد وحتى الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر مازالت تشهد نهيات فصل الخريف، حيث أنه لم يبدأ فصل الشتاء بتاريخة الجغرافي حتى الآن.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس بداية من غدا الأحد، وسيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة على القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت، أنه ومع بداية يوم الأحد ستشهد البلاد جو غير مستقر يصاحبه نشاط مثير للرياح والأتربة على القاهرة والوجه البحري ينتهي بسقوط أمطار من بسيطة إلى متوسطة، فيما ستخفض درجات الحرارة يوم الأثنين المقبل تدريجيا 4 درجات، وانخفاض آخر يوم الثلاثاء حتى يصل درجات الحرارة على القاهرة لـ19 درجة مئوية.

وأكدت، أن انخفاض درجات الحرارة سيصاحبها استمرار في نشاط الرياح يومي الثلاثاء وحتى الأربعاء المقبل، كما ستبدأ الأمطار غدًا بالمناطق الساحلية وتصل يوم الأربعاء إلى القاهرة بأمطار متوسطة ليست بالغزيرة: "الأسبوع المقبل متقلب جدًا في الأحوال الجوية".

وأشارت "شاكر"، إلى أن التقلبات الجوية لا تستدعي عدم الخروج من المنزل، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرًا لأن حالة الطقس ستختلف كل يوم عما قبله، فأحيانا سترتفع درجات الحرارة وفي يوم آخر سيشهد انخفاضًا، وفي يوم سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويوم آخر فيه أمطار، "لازم تتابعوا النشرات الجوية عشان الأسبوع هيكون متقلب جدًا".

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، سائقي السيارات بالقيادة الهادئة، نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب الأتربة والرمال المثارة أو الأمطار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.