الأرصاد تنصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميا: الطقس متقلب

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة منذ أمس، وهي أعلى من المعدلات بحوالي 4 درجات، ويستمر الارتفاع حتى الأحد المقبل، وبمجرد غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من جديد بحوالي 10 درجات، محذرة من الخداع في ارتفاع الحرارة.

وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن الطقس مازال باردا أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وبداية من السبت ستسقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء، كما ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في السلوم ومطروح.

وأوضحت أنه بداية من يوم الأحد حتى نهاية الأسبوع ستشهد البلاد تقلبات جوية، تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن سيناء، وسقوط أمطار على السواحل الغربية، ثم تصل الأمطار للداخل الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بداية من الثلاثاء، وتستمر فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع وعلى القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت "شاكر" أن التقلبات الجوية لا تستدعي عدم الخروج من المنزل، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرًا لأن حالة الطقس ستختلف كل يوم عما قبله، فأحيانا سترتفع درجات الحرارة وفي يوم آخر سيشهد انخفاضا، وفي يوم سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويوم آخر فيه أمطار، "لازم تتابعوا النشرات الجوية عشان الأسبوع هيكون متقلب جدًا".

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، سائقي السيارات بالقيادة الهادئة، نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب الأتربة والرمال المثارة أو الأمطار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.