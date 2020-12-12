جامعة عين شمس: استقبلنا حالتين من حادث انهيار عقار حدائق القبة

كشفت مصادر بمستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش، أن المستشفيات استقبلت حالتين من حادث انهيار عقار حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة للوطن، أنه يجرى حالياً عمل الفحوصات اللازمة لهم و الإضافات المناسبة، مؤكدة أن حالتهم مستقرة ولا توجد أي حالات وفاة منهم.

وكان مصدر بمحافظة القاهرة كشف أن العقار المنهار بنطاق حى حدائق القبة عبارة عن 5 ادوار ومهجور وقديم، لافتا إلى أنه فور انهيار العقار تحركت أجهزة المحافظة و رجال الحماية المدنية لرفع الانقاض وتم إنقاذ شاب من تحت الأنقاض اسمه محمد رمضان سعد 24عام وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش.

واضاف المصدر لـ" الوطن" أن رجال الحماية المدنية يواصلون إزالة أنقاض العقار المنهار، فضلا عن اخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات بشكل مؤقت للتأكد من الحالة الإنشائية للعقارات ومدى تضررها، لافتاً إلى انه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار وذلك كإجراء احترازى حفاظا على سلامة المواطنين.