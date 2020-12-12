صورة الشاب الناجي من انهيار عقار حدائق القبة بعد إنقاذه من تحت الأنقاض

تنشر "الوطن" صورة الشاب الذي تم إنقاذه من تحت أنقاض عقار حدائق القبة المنهار، وذلك بعد نجاح رجال الحماية المدنية من القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية من إنقاذه من أسفل الأنقاض فى العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للبحث عن ضحايا آخرين من عدمه.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة المبدئية أن العقار مكون من 4 طوابق انهار ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة شخصين أسفل الأنقاض من سكان العقار وتم إخلاء منزلين مجاورين.

تلقى مدير إدارة شرطة النجدة بلاغا يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 8 شارع مصطفى عبد السميع - عزبة مكاوي - حدائق القبة.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق وتبين انهياره بالكامل، نتج عن ذلك إصابة شخص بسحجات وخدوش بسيطة وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من استخراج شخص آخر من تحت الأنقاض بحالة صحية جيدة ولا يوجد وفيات، كما تم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار كإجراء احترازي حفاظا على أرواح الأسر القاطنين بهم.