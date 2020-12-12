الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمعاق 2020 تحت شعار "دمتم سندا"

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إن ذوي الهمم لديهم قدرات تتفوق على كثير من الأصحاء، وأثبتوا أنهم بالفعل قادرون على التغلب على مشاكلهم وإعاقتهم.

جاء ذلك خلال احتفال محافظة الإسكندرية، باليوم العالمي للمعاق 2020، تحت شعار "دمتم سندا"، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

ووجهت نائب المحافظ الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل لصالح المعاقين وذوى القدرات الخاصة، وتشجيعهم على تحقيق العديد من البطولات الرياضية.

وأشارت إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة نصب أعينها، وتعمل على توفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضافت نائب المحافظ، أن الإسكندرية تولي اهتماما كبيرا لذوي القدرات الخاصة، من خلال إطلاق عدة مبادرات وإجراءات، لتوفير حياة أفضل لمتحدي الإعاقة وإشراكهم في المجتمع.