تأجيل محاكمة ضابطي شرطة لجلسة الغد بقنا: عذبا متهما حتى الموت

قررت محكمة جنايات قنا تأجيل نظر محاكمة ضابطي شرطة لجلسة الغد، لسماع شهادة أمين شرطة وخفير، في اتهامهما بتعذيب عامل متهم بسرقة "توك توك"، حتى لقى مصرعه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك، ومحمد حسني.

تعود أحداث القضية ليومي 14 و15 يوليو 2017 إثر قيام النيابة العامة باتهام كل من "محمود. م" 42 عاما، رئيس مباحث مركز قفط، والإفراج المؤقت عن "حسن. ا" 28 عاما، معاون مباحث مركز قفط؛ بتعذيب عامل مما تسبب في وفاته.

وقالت التحريات، إن المتهمين قاما بتعذيب سيد محمد سيد، بتقييده بالقيود الحديدية وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجرة المحتجز بها، لحمله على الإدلاء بأسماء شركائه في قضية سرقة "توك توك"، حيث تبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية، وأحدثا به إصابات أودت بحياته، كما قاما بالتزوير في أوراق رسمية، وقاما بتغيير موعد ضبط المجني عليه.