مستقبل وطن بالقليوبية يحسم 13 مقعدا بالبرلمان

حسمت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المقعد الوحيد المتبقى من الجولة الأولى بدائرة القناطر الخيرية وقليوب، لصالح حزب مستقبل وطن بالمحافظة لترتفع مقاعد الحزب في نظام الفردي إلى 13 مقعدا بالمحافظة بينما حصل الشعب الجمهوري علي مقعدين والوفد علي مقعد واحد.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، برئاسة المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، رئيس اللجنة، البيان الإحصائي لنتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة، لافتا إلى أن إجمإلى عدد الناخبين المقيدين باللجنة العامة 606927 ناخبا، فيما بلغ إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 86273 صوتا، فيما بلغ إجمإلى عدد الأصوات الباطلة بجميع اللجان 4377 صوتا.

وبلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة بجميع اللجان 81896 صوتا، وحصل كلا من المرشحين المتنافسين على المقعد، وهما عزت كريم مستقل والذى حصل على 40371 صوتا، فيما حصل درويش مرعى مرشح نستقبل وطن على 41555 صوتا وبهذه النتيجة حسنم المرشح المقعد

وبذلك تكون القليوبية حسمت المقاعد الـ 16 بالدوائر الـ 6 تحت قبة البرلمان، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 15 مرشحا بمقاعد مجلس النواب فى محافظة القليوبية من قبل، وهم كلا من:

ففي دائرة بنها، فاز "مجدى عبد العزيز محمد سيف" عن مستقبل وطن، وجمال عبد القادر محمود عفيفي حجاج، عن الشعب الجمهوري، وجمال فؤاد السيد، مستقبل وطن، أما بالنسبة لدائرة طوخ وقها، ففاز فيها "أسامة فتحى محمد عبد الرحمن عبد الوهاب، وعزيز فؤاد عفيفي حمزة سابق" وكلاهما مستقبل وطن، وفى دائرة شبرا الخيمة فاز كلا من "عبد السلام محمود سيد أحمد خضراوى، ومجاهد صدقي محمد نصار، وأشرف أمين عبد العليم أحمد" مرشحوا مستقبل وطن .

وفى دائرة قليوب والقناطر الخيرية أعلنت اللجنة فوز كلا من "عادل صلاح منصور عامر، وإبراهيم جميل محمد عويس" عن مستقبل وطن، وفى دائرة الخانكة أعلنت الهيئة فوز "كمال الدين شافعى عبد الحميد أبودنيا مستقبل وطن ، ومحمد الطوخي، عبدة مصطفى الشعب الجمهوري ، ومحمد عبد الواحد حسن مدينة" الوفد، وفى دائرة شبين القناطر فاز كلا من "سمير صبحى عليوه إبراهيم، وحافظ شكرى حافظ أحمد عمران"وكلاهما مستقبل وطن

أما بالنسبة لمقعد المرشح الفائز جمال عبد القادر محمود عفيفي حجاج وشهرته الدكتور جمال حجاج، والذى توفى منذ أسبوعين، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بأحد مقاعد دائرة بنها، فستنتظر القليوبية تحديد موقفه من قبل المجلس المقبل والهيئة الوطنية للانتخابات.