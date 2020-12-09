مؤشرات فرز لجان الغربية.. 10 مقاعد لـ"مستقبل وطن" و4 للمستقلين

أظهرت النتائج الأولية لأعمال فرز لجان جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالغربية، حصول حزب مستقبل وطن على 10 مقاعد، بينما حصد المستقلون 4 مقاعد من بين المقاعد المخصصة لدوائر المحافظة.

في دائرة طنطا، المخصص لها 3 مقاعد، حصد مرشحو مستقبل وطن "الدكتور عبد المنعم شهاب، والمهندس سمير عيسي، واللواء غباشي بدير" المقاعد الثلاث، كم حصدوا المقاعد الثلاثة في دائرة زفتى والسنطة "المحاسب محمد بدراوي، والدكتور مصطفى أبو زيد، وعامر الشوربجي" .

وفي دائرة سمنود خسر عبد المطلب الحلو، مرشح الحزب أمام أحمد دراج، مستقل، الذي فاز بالمقعد، ونفس الأمر في دائرة بندر المحلة المخصص لها مقعدين، حيث فاز بالمقعد الأول عبد السميع الشامي، مرشح مستقبل وطن، وحقق الإعلامي أحمد بلال، مستقل، المفاجئة وحصد المقعد الثاني على حساب مرشحا حزب مستقبل وطن "حامد الزعبلاوي" والدكتور محمد خليفة، " النائب الحالي ".

وفي مركز المحلة، حصد حزب "مستقبل وطن" مقعدي الدائرة من خلال مرشحيه إبراهيم الديب، وحامد جهجه، فيما خسر الحزب في دائرة كفر الزيات وبسيون مقعد من المقعدين المخصصين للدائرة، حيث فاز مرشح الحزب سامح حبيب بمقعد، وحقق الإعلامي محمد فايد، المفاجئة بحصده المقعد الثاني على حساب مرشح مستقبل وطن، أما دائرة قطور ففاز بمقعدها للواء عبد الله الشيخ " مستقل".

وأظهرت المؤشرات حصول "مستقبل وطن" على 26 مقعدا، بينها 10 مقاعد للنظام الفردي، و16 مقعدا بالقائمة، بينما حصد المستقلون 4 مقاعد في النظام الفردي.