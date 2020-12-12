مصرع سيدة وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بأسوان

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة أجرة بسيارة نقل ثقيل على الطريق الزراعي "مصر- أسوان"، أمام قرية دابود بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تلقى الدكتور محمد الدخيلي، مدير مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي "مصر- أسوان"، أمام قرية دابود بمركز كوم أمبو، بين سيارة أجرة وسيارة نقل ثقيل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع "رسميه.ع.م" 59 عاما، بينما أصيب كل من: "منى.ا.ع" 40 سنة، و"فكريه.م.ب" 51 سنة، و"محمد.م.م" 50 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

كانت محافظة أسوان، شهدت اليوم، مصرع سائق وإصابة عامل مزلقان، بعد أن اصطدم قطار بسيارة "نزح صرف صحي"، أثناء عبورها المزلقان المغلق وقت مرور القطار، بمنطقة الخوي بالمحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.